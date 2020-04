Kate Middleton e o príncipe William partilharam detalhes acerca deste tempo que estão a passar com os três filhos, a propósito da quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

As crianças - George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e ainda Louis, que completa dois anos na próxima semana - têm tido aulas em casa, algo que se tem revelado um enorme desafio para os duques de Cambridge.

"Têm havido altos e baixos, tal como em todas as famílias que estão em isolamento. O George é muito mais velho que o Louis, mas eles têm noção, estou sempre a ser surpreendida", notou Kate em declarações à BBC.

"E embora não os queiramos assustar, acho que é apropriado lhes explicar de forma simples as coisas, conforme a idade", fez ainda saber a mulher de William.

Questionados ainda acerca da forma como têm lidado com as aulas em casa, William deu logo uma gargalhada, definindo a experiência como "divertida".

"As crianças têm tanta energia, não sei como. Honestamente, chegas ao final do dia e escreves numa lista todas as coisas que fizeste num dia", disse ainda Middleton, mostrando-se surpreendida com a quantidade de tarefas cumpridas.

Leia Também: William e Kate Middleton à conversa com alunos de uma escola primária