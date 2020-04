Mesmo de quarentena, William e Kate Middleton continuam a trabalhar a partir de casa e esta quarta-feira, dia 8, o casal teve a oportunidade de fazer uma videochamada no mínimo especial.

Conforme foi evidenciado pela imprensa internacional, os duques de Cambridge estiveram à conversa com alunos e profissionais de uma escola em West Yorkshire.

Neste sentido, William e Kate tiveram como objetivo conhecer a rotina daqueles que estão na escola, uma vez que os alunos são filhos de trabalhadores essenciais, como é o caso de médicos, enfermeiros, motoristas e empregados de supermercados.

"Os professores do Reino Unido estão a dedicar o seu tempo para manter as escolas abertas às crianças cujos pais são trabalhadores de serviços essenciais e/ou que sejam de grupos de risco. Nesta conversa, o duque e a duquesa de Cambridge agradeceram pelo trabalho árduo dos profissionais e ainda aproveitaram para desejar uma feliz Páscoa às crianças", lê-se numa publicação feita pela conta de Instagram do Palácio de Kensington.

Ora veja:

