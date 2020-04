Com o afastamento de Harry e Meghan Markle da família real britânica, acabaram por surgir algumas mudanças, sobretudo no que diz respeito às equipas que colaboravam com os duques de Sussex. Soube-se que esta decisão levou a que alguns profissionais fossem dispensados, no entanto, houve um em específico que permaneceu, mas a trabalhar para William e Kate Middleton.

Segundo a imprensa internacional, trata-se de David Watkins, antigo responsável pela gestão das redes sociais de Harry e Meghan.

De acordo com a revista People, este passará a trabalhar com os duques de Cambrigde, não se sabendo, no entanto, se já terá começado a exercer funções.

A título de curiosidade, enquanto a conta de Instagram de Harry e Meghan tem 11,3 milhões de seguidores, a de William e Kate tem 11,5, pelo que a diferença entre ambas não é muita.

A ideia é que haja uma maior aproximação entre a realeza o as pessoas nas redes sociais.

Leia Também: A reação de Harry e Meghan Markle ao discurso da rainha sobre a pandemia