A pandemia do novo coronavírus afetou os diferentes espectros da sociedade inclusive a realeza britânica. O filho mais velho da rainha, o príncipe Carlos, foi diagnosticado com a COVID-19, da qual já terá recuperado totalmente, conforme apontam as mais recentes notícias da imprensa internacional.

No entanto, o aumento de casos em Inglaterra levou a que Isabel II fizesse um discurso ao país, que foi seguido atentamente por Harry e Meghan Markle, apesar de ambos já não fazerem parte do núcleo principal da família real britânica.

Segundo uma fonte da revista Harper's Bazaar, os duques de Sussex "ficaram bastante tocados" com a mensagem da monarca.

"Eles descreveram-na [a mensagem] não apenas como uma demonstração de liderança experiente, mas também como calorosa, tranquilizante e reconfortante", afirmou a fonte.

Importa referir que, atualmente, o casal encontra-se a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, para onde se mudaram há pouco tempo, depois de uma temporada no Canadá.

