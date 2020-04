A Rainha Isabel II falou à nação britânica, numa rara aparição televisiva dirigida à Comunidade das Nações (Commonwealth). A monarca diz falar ao país "numa altura difícil", que "trouxe dor a alguns, dificuldades financeiras a muitos e mudanças enormes na vida quotidiana de todos", naquela que é apenas a sua quinta comunicação especial à nação no seu longo reinado (excetuando as mensagens de Natal).

"Estamos a combater esta doença juntos e quero assegurar-vos que, se permanecermos juntos e firmes, vamos ultrapassá-la", disse.

A rainha recordou, ainda, o primeiro discurso que fez, pela rádio, em 1940, ajudada pela irmã. "Nós, ainda crianças, falamos a partir daqui, de Windsor, para as crianças que tinham sido retiradas das suas casas e levadas, para sua segurança. Hoje, mais uma vez, muitos vão sentir um doloroso sentimento de separação dos seus entes queridos. Mas, tal como na altura, sabemos que é o correto", lembrou.

"Devemos encontrar conforto no facto de que, embora ainda tenhamos que sofrer mais um pouco, melhores dias voltarão: estaremos com os nossos amigos de novo; estaremos com a nossa família de novo; vamos encontrar-nos de novo", acrescentou.

A rainha lembrou que esta luta não é só dos britânicos. "Embora tenhamos enfrentado dificuldades antes, esta é diferente. Desta vez juntamo-nos a todas as nações ao redor do globo num esforço comum".

