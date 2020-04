O antigo jogador do Sporting deu a boa nova no dia do seu aniversário.

Esta terça-feira, dia 7, William Carvalho celebra 28 anos, mas esse não é único motivo de celebração. O antigo jogador do Sporting escolheu esta data para partilhar com os fãs que se prepara para ser pai. "Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho neste dia tão especial, em que comemoro os meus 28 anos. Quero partilhar convosco o melhor presente que 2020 me trouxe, em breve nascerá o meu primeiro filho, o Bryan", afirmou. A mensagem terminou ainda com palavras de esperança a todos os seguidores a propósito da pandemia que está a afetar o país: "Este ano não iniciou da forma que todos gostaríamos, precisamos manter pensamento positivo, e ser fortes, pois todos juntos conseguiremos fazer a diferença e muitas coisas boas ainda estão pela frente! Um abraço e muita força à todos". Leia Também: Após sofrer dois abortos, mulher de Alec Baldwin anuncia gravidez