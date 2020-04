Cinco meses após partilhar com o mundo ter sofrido o segundo aborto, Hilaria Baldwin recorreu às redes sociais para anunciar que está novamente grávida.

A notícia foi dada nas redes sociais, esta segunda-feira, com um vídeo da mulher do ator Alec Baldwin, de 36 anos, no qual exibe a já notória barriguinha... e não só.

"Som alto... Vou deixar que seja o bebé a falar porque não tenho palavras para expressar o que este som nos faz sentir", afirmou, referindo-se ao som do batimento cardíaco do bebé.

"Acabei de saber que está tudo bem e saudável. Queria partilhar isto convosco. Aqui vamos nós outra vez", rematou.

De referir que Hilaria e Alec Baldwin casaram-se em 2012 e são pais de quatro crianças: Carmen Gabriela, de seis anos, Rafael Thomas, de quatro, Leonardo Ángel, de três e Romeo Alejandro David, de um.

