A atriz, que faz parte do do Conselho de Governadores da Academia, referiu em declarações à ABC que tal não fará parte das punições do ator.

Whoopi Goldberg notou que Will Smith irá poder manter o Óscar de 'Melhor Ator' que ganhou pela sua interpretação em 'King Richards'. A possibilidade da distinção ser retirada ao ator, devido ao estalo que este deu a Chris Rock em direto, ainda foi levantada, contudo, a mesma não passa de rumores, segundo Goldberg. "Acho que foi uma série de coisas acumuladas. Exagerou na reação... Ele teve um daqueles momentos. Percebo, nem toda a gente se comporta da maneira que gostaríamos sobre pressão. Ele perdeu as estribeiras", defendeu em declarações à ABC. "Às vezes chegas a um ponto em que te comportas mal. Eu própria já me comportei mal", fez ainda saber. Posteriormente, garantiu: "Não lhe vamos tirar o Óscar. Haverá consequências, tenho a certeza, mas não acho que é isso que ir-lhe-ão fazer, sobretudo porque o Chris disse que não iria apresentar queixa". Note-se que Whoopi Goldberg faz parte do Conselho de Governadores da Academia. Leia Também: Academia de Hollywood abre revisão formal a bofetada de Will Smith