Wentworth Miller revelou que foi diagnosticado com autismo há quase um ano, informação que partilhou na sua página de Instagram.

Numa publicação que fez na rede social no passado fim de semana, o ator começou por escrever: "Tal como a toda a gente, a vida em quarentena tirou-me coisas. Mas no silêncio/isolamento, encontrei dádivas inesperadas”.

"Este outono faz um ano que recebi o meu diagnóstico informal de autismo. [...] Seguido por um diagnóstico formal. Foi um processo longo e cheio de falhas que precisavam de atualização. Sou um homem de meia-idade, não uma criança de cinco anos", acrescentou, reconhecendo que o acesso "a um diagnóstico é um privilégio do qual muitos não desfrutam".

"Digamos que foi um choque. Mas não é uma surpresa", afirmou de seguida. "[...] Não sei o suficiente sobre autismo - há muito para saber. No momento, o meu trabalho parece estar a evoluir o meu entendimento. Reexaminando cinco décadas de experiência vivida através de uma nova lente", continuou.

Na mesma publicação, o ator salientou que "não quer correr o risco de ser, de repente, uma voz alta e mal informada" sobre o assunto, dando destaque a outras pessoas do espectro do autismo com "mais conhecimento".

Antes de terminar, agradeceu a todos os que permitiram que ele se "movesse pelo mundo de uma forma que fizesse sentido para si", embora pudesse "não fazer sentido para eles".

De realçar ainda que a biografia da sua página de Instagram foi atualizada, destacando agora que é "autista/neurodivergente"

Veja a publicação na íntegra:

