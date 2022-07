Wandson partilhou com os seus seguidores na rede social Instagram, esta quarta-feira, um episódio xenófobo de que foi alvo.

Nos vários vídeos gravados, o influenciador digital de nacionalidade brasileira começa por explicar que uma das passageiras do comboio em que circulava se queixou do calor que se fazia sentir no interior das carruagens, dado que o ar condicionado não estava a funcionar devidamente.

Quando Wandson concordou com esta afirmação, um homem ao seu lado proferiu as seguintes declarações: "Se fosse no teu país não estavas a reclamar… Qualquer um é português agora", disse.

No momento, gravado por Wandson, é possível ouvir a frase, com o passageiro a calar-se depois de perceber que estava a ser filmado.

Nas stories seguintes, o influenciador voltou a fotografar e a filmar o homem que acabou, mais tarde, por ser ele próprio a tentar contornar o calor sentido ao abrir uma janela e a mexer no ar condicionado.

Wandson referiu que vai fazer uma queixa à Comboios de Portugal (CP) pelo mau funcionamento do ar condicionado das carruagens e partilhou os contatos da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, em virtude dos comentários xenófobos.

Vários seguidores partilharam, mais tarde, a situação denunciada por Wandson.

A CP respondeu ao influencer através das redes sociais: