Duas semanas após ter-lhe sido dada a oportunidade de voltar a entrar no 'Big Brother', Carina Duarte decidiu desistir do jogo afirmando que "não conseguiu sentir-se bem" dentro casa desde o seu regresso. Esta sexta-feira, dia 11, a jovem de 21 voltou a fazer as malas e despediu-se do grupo.

Nas redes sociais, a notícia não passou despercebida e as reações dão conta da satisfação dos espectadores.

"Finalmente... já vais tarde!!! Já vou voltar a ver o Big outra vez", afirmou uma internauta.

"Nunca devia de ter entrado. Se ia limpar a imagem, acho que ainda a pôs pior", comentou outro.

"Onde posso agradecer?", questionou, com ironia, outro seguidor. "Nem sei porque voltou a entrar. Fraca", lê-se ainda.

Vale ainda referir que a desistência de Carina surge na sequência de uma discussão com a amiga Jéssica Fernandes, na qual terminaram de costas voltadas. Na hora da despedida da jovem portuense, as participantes não tiveram contacto.

