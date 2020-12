Após uma forte discussão com Jéssica Fernandes, Carina ameaçou desistir do programa 'Big Brother - A Revolução'. Uma ameaça que se manteve durante toda a tarde e que levou a produção a fazer uma ligação especial à casa da Ericeira antes do 'Jornal das 8'.

"Quero-me ir embora porque tenho problemas a resolver. Quero ver como está a minha vida lá fora e não me estou a sentir bem aqui dentro", afirmou Carina ao ser questionada pelo 'Big Brother' sobre qual o motivo da sua decisão.

"Não me consegui sentir bem aqui dentro", continuou a jovem, de 21 anos, que garante já ter entrado "desmotivada" no formato e que a sua decisão em nada está relacionada com a discussão com Jéssica.

Carina, recorde-se, voltou a entrar no programa há duas semanas. A jovem foi escolhida pelo público para ter uma segunda oportunidade no programa.

