Maria Botelho Moniz recebeu no programa 'Você na TV' desta quinta-feira, dia 6, a psicóloga Vera de Melo, que acaba de lançar o livro 'Recomeçar - Um guia para lidar com o mundo em mudança', inspirado no impacto que a pandemia da Covid-19 teve na saúde mental.

A psicóloga afirmou que, em Portugal, procurar ajuda médica para problemas de saúde mental ainda é um "tabu", porque as pessoas consideram que "ir ao psicólogo é para quem está maluco".

Com isto, a apresentadora aproveitou para revelar que há vários anos que recorre à psicologia, desfazendo assim o preconceito. "Vou ao psicólogo há seis anos e não sou maluca", afirmou.

