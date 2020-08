Maria Botelho Moniz assumiu esta segunda-feira, dia 3, a condução do 'Você na TV' e não podia estar mais impressionada com os resultados: O programa foi líder das manhãs com um audiência superior a meio milhão de pessoas. Um marco que destacou nas suas redes sociais.

"Obrigada. Devia agradecer com um texto elaborado e eloquente, mas estou de queixo caído. Só consigo dizer isto: obrigada. E que ninguém duvide que os anjos da guarda existem. Ontem o 'Você na TV' foi o programa mais visto durante a manhã. Liderou com uma audiência média superior a meio milhão de espectadores e um share de 25%. Obteve o melhor share do ano. O programa atingiu o seu pico máximo às 12h29 com mais de 700 mil espectadores. Obrigado por estar com a TVI", escreveu.

Maria Botelho Moniz levará a cabo este desafio durante três semanas, o período de férias de Manuel Luís Goucha.

Leia Também: Maria Botelho Moniz recebe mensagem especial em dia de estreia