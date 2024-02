Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram hoje, 1 de fevereiro, à conversa com Helena Coelho no programa 'Dois às 10'. Um dos assuntos abordados pela influenciadora digital foi a exposição da filha, a pequena Íris, nas redes sociais. Na visão da entrevistada, de certa forma deve isso aos seguidores porque é um "produto da internet".

Identificando-se com esta perspetiva, Cristina acabou por falar do seu próprio caso, referindo-se à fase que vive agora, após assumir o namoro com o tenista João Monteiro.

"O carinho é tão grande das pessoas que têm vibrado comigo na minha felicidade, que quase que me dá muita vontade de partilhar momentos por sentir que eles merecem", nota a comunicadora.

"A quantidade de mensagens que recebo de pessoas que dizem que 'a Cristina voltou a dar-me esperança'... Isso é tão emocional para mim, que sinto mesmo que lhes devo alguma coisa", acrescenta, reconhecendo ainda que deve o sucesso profissional às "pessoas que estiveram consigo desde sempre".

Veja o momento.

