Cláudio Ramos não ficou indiferente a um comentário de uma seguidora que elogiou o trabalho de Idevor Mendonça enquanto substituía Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, criticando o apresentador das manhãs da estação.

"Volta Idevor, tens mais respeito pelas pessoas, não passas por cima de ninguém. É um excelente apresentador. Não gosto do Cláudio, não tem respeito, faz perguntas desnecessárias às pessoas, não é o meu estilo de pessoa, cada qual é como é mas respeito", pode ler-se no referido comentário.

Ao que Cláudio Ramos respondeu: "Vou ensinar-lhe uma coisa: Quando queremos dizer as coisas, convém fazê-lo com o nosso nome e identidade, senão corre o risco de ser apenas uma simples cobardola que vai pela vida na tentativa de criar reação e destilar veneno. É só 'tentativa', porque era preciso mais para me aborrecer ao elogiar um companheiro de trabalho, que ainda por cima é bom e talentoso. Quando quiser repetir a proeza, faça bem feito. Combinado?".



© Instagram_claudio_ramos

