César Mourão e Carolina Loureiro ficaram em 'choque' quando descobriram quem estava por baixo do disfarce do camaleão que este sábado, 2 de março, atuou no programa 'A Máscara'.

Tratava-se de nada mais, nada menos, do que Sónia Tavares, antiga investigadora e jurada do programa.

Ao ver o ar de surpresa dos antigos colegas, a cantora referiu em tom de brincadeira: "Vocês têm a mania que são espertos, mas não passam de uns saloios".

Veja o momento da revelação:

