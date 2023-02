O monarca encontrou-se com as tropas depois de ter estado com Volodymyr Zelensky.

A semana do rei Carlos III começou com uma visita aos recrutas militares ucranianos que estão a treinar com forças britânicas e internacionais em Wiltshire. Esta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o monarca, de 74 anos, assistiu a um curto exercício de treino e cumprimentou alguns soldados. De acordo com o The Independent, Carlos III não escondeu a sua admiração pelos militares e elogiou os "incríveis" recrutas. "Vocês são incriveis, não sei como conseguem. Admiro-vos muito", disse o rei a um dos militares. De recordar que este encontro acontece depois do rei Carlos III ter estado pela primeira vez com Volodymyr Zelensky. Leia Também: O momento em que o rei Carlos III se encontra com Volodymyr Zelensky