Manuel Luís Goucha esteve a solo na apresentação do 'Você na TV' ao longo de toda a semana. Sem a companhia de Maria Cerqueira Gomes, do público em estúdio e com uma grande redução da equipa técnica, o apresentador decidiu realizar as emissões em direto para animar as manhãs dos portugueses que se encontram em casa de quarentena devido à pandemia do coronavírus.

Na próxima semana assim continuará, como fez saber nas suas redes sociais.

"Segunda-feira voltarei a estar consigo", afirmou o apresentador no final do programa desta sexta-feira.

Vale referir que na segunda-feira Cristina Ferreira também regressa às manhãs da SIC na apresentação d'O Programa da Cristina' depois de uma semana de emissões gravadas.

