Gusttavo Lima mudou-se há cerca de duas semanas para um apartamento num condomínio de luxo no bairro de Goiânia, estado brasileiro de Goiás, e está a ser o centro das atenções.

Como revelam registos de trocas de mensagens entre moradores enviados ao Metrópoles, os vizinhos do músico estão a delirar com a sua presença e fazem tudo para se cruzar com a estrela de sertanejo.

Gusttavo Lima mudou-se para o condomínio Victorian Living Desire na sequência da separação com Andressa Suita, anunciada há um mês. O casal estava junto há oito anos e casado há cinco.

Da união nasceram Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

