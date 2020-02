Aos 44 anos, Viviane Araújo esteve imparável neste Carnaval. A atriz desfilou na Mancha Verde, em São Paulo, e no Salgueiro, em Pernambuco e todos os dias contou com a companhia do namorado, Guilherme Militão. Apoio que se revelou uma grande motivação para que desse o seu melhor.

Por essa razão, a diva brasileira rematou as festividades com uma declaração de amor à cara metade, recordando os melhores momentos da dupla nesta quadra.

"Melhor Carnaval da minha vida meu amor! Ao seu lado tudo é mágico! Você me traz a paz, a leveza e a felicidade que eu tanto procurava! Amo você, Guilherme", escreveu.

