Flávio Furtado foi convidado de Manuel Luís Goucha e protagonizou uma conversa reveladora, sobre os períodos mais marcantes da sua vida. Nascido dos Açores, mudou-se para a capital depois de terminar o secundário e lutou para vincar na imprensa cor-de-rosa.

Os sonhos prevaleceram, mas os primeiros anos em Lisboa ficaram marcados por grandes dificuldades.

"Tive de esconder dos meus pais muitas coisas", começou por dizer.

E continuou: "Hoje tenho uma vida mais ou menos confortável. Tenho o carro com que sempre sonhei, a casa com que sempre sonhei, já viajei para onde me apeteceu. Tenho a vida que quis. Mas nem sempre foi assim".

O comentador recordou o início do percurso profissional, quando era ainda estagiário numa publicação nacional sediada em Sintra. Nessa altura, vivia no centro de Lisboa e chegou a fazer o caminho a pé devido às dificuldades financeiras.

"Fui estagiar para a Nova Gente, vivia na Rua Poiais de São Bento. Tive de ficar a fechar algumas edições da revista, que implica sair mais tarde. Cheguei a ir a pé, de Sintra a Lisboa, no inverno, às sete da tarde. Chegava a pedir aos meus colegas para me pagarem o almoço porque me esquecia da carteira. O dinheiro era contado", recordou já em lágrimas.

O comentador contou ainda o episódio em que ocultou dos pais que esteve internado: "Não os queria fazer sofrer. Cheguei a ser internado, a minha mãe ligava-me e eu perguntava como estava o tempo [nos Açores]. A minha estava a 300 euros e duas horas de avião, não podia resolver nada".

Contudo, sempre prezou a sua liberdade e, mesmo vivendo com poucas condições, optou por ter um espaço só para si. "Não queria viver num quarto. Vivia com 750 euros e pagava 450 euros de casa. Queria liberdade. Houve uma altura em que tinha um colchão no chão e uns edredons, não tinha sequer frigorífico", recordou.

Hoje, com 43 anos, Flávio vive uma fase serena a nível profissional, sendo um dos comentadores de crónicas sociais mais conhecido do país. Não se deixa abalar pelo rótulo de "lambe botas" e deixou claro que vê em Manuel Luís Goucha um grande exemplo em televisão.

Leia Também: Livro de Flávio Furtado ganha prestigiado prémio internacional