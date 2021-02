Depois de superar a Covid-19, Flávio Furtado tem motivos para festejar. O seu livro 'Receitas dos Açores', lançado o ano passado, foi distinguido pelos prémios Gourmand World Cookbook - os Óscares dos livros de cozinha.

A obra, com prefácio de Manuel Luís Goucha, "foi escolhida pelo júri como um dos melhores livros de cozinha do mundo na categoria 'Portuguese'", nota um comunicado enviado às redações.

Radiante com a distinção, o autor dedica o prémio às suas origens.

"Este livro, onde determinei reunir algumas das minhas receitas mais-queridas, foi um tributo à minha terra, às minhas origens, mas sobretudo a todas as pessoas que algum dia cozinharam para mim. Saber que está entre os melhores do mundo é um orgulho, é gratificante, é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipa e, sobretudo, uma merecida homenagem à Praia da Vitória, à ilha Terceira, ao arquipélago dos Açores, à gastronomia e às gentes açorianas”, afirmou.

O mesmo comunicado referiu ainda que os prémios serão entregues aos vencedores no dia 5 de junho, numa cerimónia que vai tomar lugar em Paris, França.

Capa do livro 'Receitas dos Açores'© D. R.

