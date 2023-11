A princesa Eugenie falou abertamente sobre os dilemas que enfrentou ao longo do seu crescimento relativamente à sua "aparência", durante uma entrevista ao podcast 'Table Manners'.

A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson explicou os efeitos negativos que sofreu com o constante escrutínio a que esteve sujeita. A mesma notou que teve de lidar com vários "problemas", acabando por ficar fixada em aparecer "de uma determinada maneira".

"Acho que toda a gente passa por isso se é uma figura pública. Acho que com a nossa família, aconteceu numa idade perfeita, aos 13 anos, quando tens um corte de cabelo à tigela, és um pouco mais gordinha e todos os rapazes fazem bullying contigo", confessa.

Eugenie fez ainda saber que isto deixou de ser um problema quando veio viver para Portugal, juntamente com o marido, Jack Brooksbank, e os dois filhos, August e Ernest.

"É por isso que viver em Portugal é um sonho, porque posso ir ao supermercado com roupa de treino e uma mola do cabelo sem me importar", brinca. "Ninguém quer saber", completa.

Recorde-se que em maio deste ano a imprensa inglesa revelou que a sobrinha do rei Carlos III passaria a viver - por temporadas - em Portugal, na sequência de um empreendimento de luxo do marido, nomeadamente, um projeto imobiliário entre a Comporta e Melides.

