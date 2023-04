Foi através das stories da sua página de Instagram que Katia Aveiro fez um longo desabafo após se ter deparado com um comentário que um internauta fez a seu respeito.

A pessoa em questão referia que Katia viveria às custas do irmão, Cristiano Ronaldo, crítica que sempre ouviu e que em certos momentos a chegou a afetar, confessa.

Contudo, anos depois de CR7 estar nas luzes da ribalta, a figura pública mostra-se em paz, lamentando que as pessoas percam tempo com questões como estas.

"Penso assim: vivo às custas de quem? Esse rapaz estava a falar - e se calhar também queria viver do dinheiro dos outros - obviamente do meu irmão", começa por dizer num vídeo que poderá ver na galeria.

"Fico pasma porque as pessoas preocupam-se por, supostamente, eu viver às custas do meu irmão, como se isso fosse crime. Se ele não ajudasse a família seria um mal agradecido, um ingrato, se ajuda, a gente não presta, vive às custas dele, não faz nada da vida", continua.

"As pessoas estão amarguradas, angustiadas, frustradas, se calhar não têm dinheiro, perspetiva de vida. Não têm a sorte de ter um irmão que ficou rico porque ele também era pobre, vivia numa casa a cair e ninguém foi lá e nos ajudou", faz saber, lembrando a sua infância marcada pela pobreza.

"O que me espanta é como as pessoas se preocupam por eu viver, eventualmente, à custa de um dinheiro que nem é delas, é do meu irmão. É surreal ao ponto a que as pessoas chegam", confessa.

Katia lamentou ainda o facto de os familiares de Cristiano Ronaldo não serem vistos como figuras individuais, com os seus próprios sonhos, mas apenas como as suas "sombras".

"Aprendi que isso era irrelevante, que essas pessoas não me diziam nada", diz, por fim, pois apesar dos momentos difíceis por que passou, altura em que se deixou afetar por algumas das críticas, lhe trouxeram grandes aprendizagens.

