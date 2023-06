Roberto de Carvalho homenageou a esposa Rita Lee, que morreu no passado dia 8 de maio. O músico assinalou no Instagram o primeiro mês da ausência da companheira e fê-lo com palavras emocionantes.

"Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", escreveu Roberto, na legenda de uma bonita fotografia da cantora.

Rita e Roberto, vale lembrar, estavam juntos desde 1976.

Veja abaixo a publicação feita por Roberto de Carvalho.

