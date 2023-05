Rita Lee deixa um verdadeiro legado na música mas, também, na moda. Os looks irreverentes, arrojados, extravagantes, coloridos e divertidos com que a cantora se apresentava em todas ocasiões - e até no conforto do seu lar - estão agora a ser lembrados em toda a imprensa brasileira após a sua morte, na passada segunda-feira, aos 75 anos.

Rita é considerada a 'rainha do rock brasileiro' mas também fora dos palcos fez questão de ser uma mulher ativa e empoderada. Aproveitou todas as oportunidades para se posicionar contra o machismo e desigualdade de género, com o Twitter a ser, nos últimos anos, a plataforma mais utilizada pela própria nessa luta.

Ainda assim, também através dos seus visuais procurava mostrar que lhe era indiferente a opinião dos outros e que nem por um segundo se preocupava em agradar.

O Fama ao Minuto homenageia assim uma das maiores artistas do Brasil com uma galeria onde são destacados 10 dos looks mais deslumbrantes de Rita Lee.

