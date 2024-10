Kate Winslet esteve presente na 20.ª edição do Zurich Film Festival, na Suíça, na segunda-feira, 7 de outubro, e deslumbrou com um look vermelho.

A atriz usou um macacão vermelho com um cinto preto e o cabelo apanhado.

O filme que protagoniza, 'Lee Miller: Na Linha da Frente', foi exibido no festival, antes de a atriz receber o Golden Icon Award.

"Obrigada ao Zurich Film Festival por esta incrível honra e por reconhecerem 'Lee', um filme que foi realmente um trabalho de amor para mim, e do qual estou muito orgulhosa", referiu a atriz, citada pelo Daily Mail, no discurso de aceitação do prémio.

Em 'Lee Miller: Na Linha da Frente', Winslet interpreta Lee Miller, uma modelo que se tornou fotógrafa e correspondente de guerra para a revista Vogue durante a Segunda Guerra Mundial.

