Thales Bretas surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma carinhosa fotografia onde aparece com os filhos, Romeu e Gael, que vão completar dois anos em agosto, fruto do casamento com Paulo Gustavo.

Depois da morte do companheiro, que morreu no início do mês, aos 42 anos, vítima da Covid-19, Thales tem-se refugiado na companhia dos meninos neste momento difícil.

"Eu e eles", apenas escreveu na legenda da ternurenta fotografia que rapidamente captou a atenção de vários seguidores.

