Depois do emotivo discurso na missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, o marido do artista brasileiro, Thales Bretas, recordou junto dos fãs o dia em que se casaram.

"Essa foto foi do dia do nosso casamento, 20/12/15, lindamente celebrado pela Andrea Pacha! Na foto, detalhe do Paulo Gustavo a segurar o livro dela, 'A vida não é justa', que quero muito ler agora", começou por destacar na legenda da imagem.

"Por mais que tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça neste momento de dor. Ainda mais que ele foi levado por uma doença viral para a qual já tinha vacina! E que nos cuidávamos tanto", realçou.

Antes de terminar, escreveu ainda: "Quando me sinto assim, penso em tudo de bonito que vivemos, no quanto isso tudo foi especial e o quanto sou abençoado por ter vivido tanta coisa linda ao lado dele. A justiça que conhecemos, humana, é muito menor que a divina, que rege sobre tudo. Dizem que tarda, mas não falha. Então, que o tempo me ajude a entender...".

