Depois de ter revelado que foi pai pela primeira vez no dia 16 de outubro, de uma menina que se chama Leonor Maria, Miguel Bogalho surpreendeu os seguidores com uma carinhosa fotografia em que aparece com as suas meninas.

No fim de semana, o ator, que deu vida a Cristiano na série 'Morangos com Açúcar', captou uma ternurenta imagem em que aparece deitado junto da filha e da companheira.

"Um colo para duas. As duas mais gatas", escreveu na legenda da fotografia.

