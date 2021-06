"Se há coisa que o Pedro me ensinou é que a vida vale mesmo a pena e que deve ser celebrada", é desta forma que Anna Westerlund começa por homenagear o marido num longo e comovente texto que assinala o primeiro aniversário da sua morte.

Pedro Lima colocou fim à vida a 20 de junho de 2020. Um ano depois, a ceramista frisa que o maior legado que o ator lhe deixou foi a capacidade de valorizar a vida e os pequenos momentos.

"[...] Viver relações que se entranhem na pele. O amor que formos capazes de viver, é a mais valiosa herança que deixamos, e quanto mais sinceros nele mais perdura. Todos morremos um dia e não deve ser a morte da pessoa a marcar-nos mas sim toda a vida que passámos com ela", continuou.

"Não somos 'vítimas' de um acontecimento que foi a sua morte, somos sim inspirados pelo que foi a vida do Pedro connosco. Obrigada meu amor porque estamos cheios de ti, cheios de vida, cheios de histórias e memórias, cheios de cheiros e lembranças, cheios de abraços e beijos, cheios de vitórias e conquistas, cheios de saudades mas sobretudo cheios de amor", diz ainda.

As palavras de Anna Westerlund acompanham uma memória da ceramista e do ator com os filhos junto do mar.

Pedro Lima, recorde-se, deixou cinco filhos: João Francisco, de uma relação passada, e Emma, Mia, Max e Clara, do casamento com Anna Westerlund.

