Foi a 20 de junho de 2020 que Portugal ficou em choque com a notícia da morte de Pedro Lima. O ator colocou fim à vida na Praia do Abano, no Guincho, aos 49 anos.

Acarinhado por toda a classe artística e pelo grande público, a data da sua morte será recordada como uma das mais tristes para o país. Rita Ferro Rodrigues não esqueceu e fez questão de homenagear publicamente o ator.

Através das redes sociais, recordou uma fotografia de Pedro Lima e dedicou-lhe um poema de Daniel Faria. "Fala / Ouvir-te-ei / A coragem / Alguém de nós que já não está", pode ler-se.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Anna Westerlund mostra filho a surfar e recorda Pedro Lima