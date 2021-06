Foi no Instagram que Anna Westerlund recordou de novo o companheiro, Pedro Lima, que morreu no dia 20 de junho de 2020.

A artista destacou junto dos seguidores uma fotografia do filho a surfar, momento que a levou a lembrar do ator, que tinha uma grande paixão por esta prática desportiva.

"Adoro ver o Max a surfar, a ver crescer nele a mesma paixão e ligação que o pai tinha ao mar", começou por escrever.

"Confesso que às vezes refilava (raramente) quando o Pedro passava a manhã toda no surf. Mas acho que no fundo era uma certa inveja boa dessa paixão. Saudades de o sentir levantar-se ainda de noite para ser dos primeiros a entrar no mar. Chegava a casa com creme, sal e sol na cara e uma energia renovada, porque a àgua, as ondas e as conversas no mar têm esse poder", recordou.

Antes de terminar, contou que, "apesar de algum medo do mar, decidiu que este verão vai aprender a surfar". "Para me superar, porque o surf faz parte da nossa vida e porque não quero perder essa ligação", disse.

Veja a publicação na íntegra:

