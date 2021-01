Talinda Bennington está divórciada do segundo marido, com quem deu o nó no ano passado.

A viúva de Chester Bennington, Talinda Bennington, está separada de Michael Friedman, com quem se casou há pouco mais de um ano. De acordo com o E! News, Talinda pediu o divórcio ao segundo marido no dia 26 de janeiro, citando o processo que está já em tribunal. Recorde-se que Talinda esteve casada com o vocalista dos Linkin Park desde 2005 até 2017, quando o artista morreu. Em janeiro de 2020 voltou a dar o nó, com Michael, depois de ter anunciado o noivado em setembro de 2019. A modelo é mãe de três crianças, Tyler , de 14 anos, e dos gémeos Lily e Lila, de dez, fruto do casamento Chester.