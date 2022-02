O fim de semana foi de festa para a família Norte. O patriarca Vítor Norte completou este sábado, dia 29 de janeiro, 71 anos de vida.

Sara Norte, filha mais velha do ator, usou a sua conta oficial de Instagram para assinalar a data com uma mensagem especial.

"Hoje o meu pai faz 71 anos. Uma Vida repleta de aventuras, de histórias, de amor e de arte", começa por declarar.

"Tenho muito orgulho em ter-te como pai e desejo que este ano seja mais um cheio de coisas boas e rodeado de muito amor, porque como tu costumas dizer: 'O importante é sermos felizes'. Amo-te muito, papá. És e serás sempre o meu Peter Pan. Parabéns", termina.

Vítor Norte, recorde-se, é pai de Sara, de 36 anos, e Diogo, de 31, ambos fruto do casamento com Carla Lupi. O ator tem ainda um filho mais novo, Valentim, de 14 anos, resultado da sua atua relação com Vânia Machado.

Leia Também: Sara Norte sobre amigos: "O ano passado trouxe-me grandes surpresas"