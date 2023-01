Liliana Almeida e Bruno de Carvalho têm sido dois rostos muito requisitados nos programas da TVI desde a entrada de ambos no 'Big Brother', em janeiro de 2022. No entanto, na tarde desta quarta-feira, o casal esteve na SIC à conversa com Júlia Pinheiro.

A dada altura, ambos lembraram a participação no reality show da TVI e as acusações de que Bruno havia agredido Liliana dentro do jogo.

"Foi uma altura muito má, mas dou os parabéns às 730 pessoas [que fizeram queixa na ERC] mais às três [que fizeram queixa no Ministério Público] porque conseguiram que esse momento fosse pior do que o que vivi no Sporting", atirou o ex-dirigente leonino.

"Se me perguntarem se prefiro ser chamado de terrorista ou de que fiz violência doméstica, prefiro mil vezes que me chamem terrorista. Até tem um certo glamour", brincou ainda.

Bruno confessou ainda que chorou mais após esta situação do que durante as acusações de que foi alvo após o ataque ocorrido na Academia de Alcochete, em que os jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos.

Importa lembrar que algumas atitudes de Bruno de Carvalho no início da relação com a cantora foram muito criticadas, com várias figuras públicas a exigirem que o antigo presidente do clube verde e branco fosse imediatamente expulso do 'Big Brother'.

