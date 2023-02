Margarida Vila-Nova encontrou um verdadeiro 'tesourinho' do passado, que nos recorda o início da sua carreira como atriz.

Um vídeo único, partilhado nas suas redes sociais, revela uma atuação na 'Grande Noite', de Filipe Lá Féria, quando "devia ter 9 ou 10 anos".

"Se a memória não me falha, Estava a pisar o palco do Teatro Variedades", lembrou a atriz, atualmente com 39 anos, ao mostrar as imagens.

"Encontrei no meio de mensagens e imagens guardadas no telemóvel. P.s.: não resisto aquele momento em que divido o olhar entre o livro e o público. Obrigada, Sofia, pelo vídeo", completou.

