Cláudia Raia, de 56 anos, foi surpreendida com uma encantadora mensagem do ex-marido, Edson Celulari, e pai dos seus filhos mais velhos, Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20. O famoso ator brasileiro não ficou indiferente ao nascimento do terceiro filho da ex-mulher.

"Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns, Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns, Cláudia e Jarbas! Que Deus abençoe o Luca", declarou Edson na legenda de uma partilha através da qual Enzo revelou fotografias únicas do irmão recém-nascido.

Cláudia Raia e Edson Celulari estiveram juntos entre 1993 e 2010. A atriz é atualmente casada com Jarbas Homem de Mello. Desta união, oficializada em 2018, nasceu a 11 de fevereiro deste ano o pequeno Luca.

O ex-marido de Cláudia Raia também foi pai recentemente. O ator, de 64 anos, viu a terceira filha nascer em fevereiro do ano passado. A pequena Chiara é fruto da relação com Karin Roepke.

