Aos 56 anos, Cláudia Raia deu à luz o seu terceiro filho. Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, nasceu no dia 11 de fevereiro.

Depois de a atriz ter partilhado a primeira fotografia do recém-nascido, foi a vez de o irmão mais velho tornar públicas novas imagens do menino.

"11/02/2023 - a maior bênção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito", declarou Enzo Raia Celulari ao divulgar as fotografias, que estão agora disponíveis na galeria.

Enzo, de 25 anos, e a irmã Sophia, de 20, são ambos frutos do casamento de Cláudia Raia com Edson Celulari.

