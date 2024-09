Margarida Vila-Nova esteve a passar férias no Pico e partilhou alguns momentos com os seus seguidores no Instagram.

"Pico. Açores … Bom fim de semana! vou ali começar a trabalhar, volto para o ano…", lê-se na legenda da publicação.

Nas nove fotografias pode-se ver a atriz a apanhar sol, a nadar, e algumas paisagens da ilha açoreana.

"O meu sítio favorito no mundo , aproveita!", respondeu o fotógrafo Frederico Martins nos comentários.

A atriz regressa esta semana ao teatro Maria Matos, com o monólogo 'À Primeira Vista'.

