Com todos os cuidados por causa da pandemia da Covid-19, as novelas portuguesas já retomaram as gravações, como já tinha sido destacado. 'Nazaré' é um dos projetos da SIC que continua a ser gravado e o bom ambiente entre os colegas não passa despercebido.

Ainda esta terça-feira, Tiago Aldeia, um dos atores que integra o elenco da novela, publicou alguns vídeos nas stories da sua página de Instagram onde mostra a boa disposição que se vive nos bastidores.

Num dos vídeos podemos ver o também ator António Pedro Cerdeira a pregar uma partida a uma das colegas, tendo colocado fita cola no vestido de Cleia Almeida sem esta se aperceber. Momento que pode ver na galeria.

Leia Também: Daniel Oliveira mostra regresso às gravações de 'Nazaré'. "Com máscara"