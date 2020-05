Como tem vindo a ser destacado, os atores que integram atualmente o elenco das novelas portuguesas estão a começar a regressar ao trabalho, depois das produtoras terem feito os testes à Covid-19.

Ainda com todo o cuidado e as medidas de segurança que a pandemia do novo coronavírus assim o exige, os artistas retomam aos poucos as gravações, como foi o caso de 'Nazaré'.

Daniela Oliveira fez questão de assistir de perto ao regresso da novela da SIC e não deixou de partilhar o momento nas redes sociais.

"Gente feliz com máscara! Dia de regresso ao trabalho na 'Nazaré'", escreveu na legenda de duas fotografias onde é possível ver os atores José Mata e Carolina Loureiro.

