Vicente Alves Do Ó, cineasta português de 53 anos e conhecido por realizar, por exemplo, o filme 'Florbela', em 2012, recorreu às redes sociais para dar uma opinião sobre a realidade da ficção nacional focada na questão da idade.

Ao partilhar uma foto com três personagens na nova novela da SIC, 'A Herança', o cineasta questionou a idade dos atores que fazem de pais e filhos.

"O Daniel Oliveira da SIC e o José Eduardo Moniz da TVI deviam ser proibidos de fazer os elencos das novelas. Isto dura há anos e está cada vez pior. Aqui temos mais um exemplo. Temos nesta fotografia três atores da novela da SIC que está atualmente no ar. Na novela são pai, mãe e filha. As idades reais dos atores são, respectivamente: 35, 36 e 26. Ou seja, os pais foram progenitores da pequena aos dez e nove", começa por dizer.

Os artistas em questão são Mariana Monteiro, Tiago Felizardo (os pais) e Joana Aguiar (a filha).

"E a questão que se coloca é: porquê? Porque é que continuam a fazer isto?! É possível ser mãe aos nove?! Não. Nesta ideia desesperada reside a última tentativa das televisões resgatarem os telespectadores que nos últimos dez anos abandonaram as generalistas. É nisso que elas acreditam. [...] Escolhem-se atores e fazem-se elencos com base nos seguidores de Instagram [...] Uma rapariga de 26 anos (como neste caso) teria uma mãe de 50... 55 anos para condizer com a norma e não com a excepção. Mas as atrizes de 50 ou 55 anos não têm esse poder nas redes e, sendo assim, são arredadas para o canto, voltando apenas como avós modernas. Isto é ridículo, triste e injusto. Parem com isto! Parem", escreveu.

A publicação conta com vários 'gostos' da parte de caras bem conhecidas da ficção nacional. Ricardo Carriço, Rosa Bela, Gonçalo Diniz, Benedita Pereira, Sara Barradas, Paula Lobo Antunes são alguns deles.

