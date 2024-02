Rita Pereira pode até ter o armário cheio de roupa, no entanto, tal não a impede que buscar outras opções... no roupeiro do namorado.

Isto foi mostrado pelo companheiro, Guillaume Lalung, através de um vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"Tens tantas roupas, tantas, mas continua a usar as minhas, ou iguais às minhas!", queixou-se o DJ francês.

"Foi a primeira vez em 10 anos", respondeu a artista.

Veja o divertido momento na galeria.

