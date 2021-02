Como tem vindo a ser prometido, Cristina Ferreira vai voltar a estar no ar com um novo formato, 'All Together Now', que vai estrear na TVI em breve.

Quem também vai fazer parte deste novo programa é a atriz Rita Pereira, como a própria destacou esta quarta-feira na sua página de Instagram.

Rita publicou na rede social um vídeo onde aparece com um elegante look repleto de lantejoulas. "Estão preparados para o novo programa incrível da TVI?! Parece-me a mim que vão querer vestir o vosso melhor modelito para ficarem coladinhos ao ecrã a ver o 'All Together Now'", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo.

Nas stories, a atriz publicou outros vídeos, também captados nos bastidores do novo programa. Veja na galeria.

