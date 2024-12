Os filhos de Rita Pereira têm sido os protagonistas da maior parte dos vídeos que a atriz partilha nas suas redes sociais.

Lonô é um irmão mais velho muito 'babado' e isso é possível ver em cada publicação.

É o caso do vídeo que Rita Pereira partilhou no sábado, 21 de dezembro, onde é possível ver o olhar mais doce e ternurento de Lonô a olhar para a irmã Lowê.

Na legenda, lê-se um nome de uma música: "It’s always better when we’re together [É sempre melhor quando estamos juntos]."