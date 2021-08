De volta às novelas, Rita Pereira tem vindo a partilhar com os seguidores de que forma se tem preparado para a nova personagem a que vai dar vida. Os ensaios em conjunto com outros atores também já começaram, sendo que a artista não resistiu em partilhar um engraçado momento com Fernanda Serrano.

Enquanto a atriz aparecia a dormir, Rita disse na brincadeira: "Já há muitos anos que esperava voltar a trabalhar com a Serrano, estou a adorar. Ela é muito cooperativa, sempre ali para nós, estou a adorar trabalhar com ela".

Joana Seixas, que também por lá estava, não resistiu em soltar umas boas gargalhadas com a situação.

