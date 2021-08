Rita Pereira fez uma reflexão sobre a importância de viver o presente, não deixando nada por acaso, nem mesmo uma simples despedida daqueles que mais ama. Nas stories da sua conta de Instagram, a artista partilhou declarações do ator Will Smith onde este fala precisamente do assunto.

"Quando dizemos adeus, não temos como saber que é a última vez que nos vamos ver. Nunca devemos cumprimentar ou dizer adeus a alguém de qualquer forma. Cada vez que sais de casa poderá ser a última", refere o artista.

Concordando com esta posição, Rita acrescentou: "Há 10 anos que penso assim. O meu namorado e a minha família às vezes acham um exagero ou menosprezam a forma como me despeço sempre deles. Mas quem já passou pela 'falta de despedida', entende-me".

Note-se que há precisamente 10 anos, em 2011, aconteceu a morte de Angélico Vieira, antigo namorado de Rita Pereira, na sequência de um grave acidente de automóvel. O ator tinha 28 anos.

