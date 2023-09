Este mês, Rita Pereira partiu para uma das maiores aventuras da sua vida. A atriz, de 41 anos, concretizou o sonho de ser integrada num projeto de ficção brasileiro tendo por isso ido viver durante uma temporada para o Rio de Janeiro.

Hoje, conforme se pode ver por um vídeo que partilhou na sua página de Instagram, a artista esteve a ter 'aulas' de "português do Brasil", mostrando-se impressionada com as diferenças que existem.

O grande ponto de 'discussão' foi o significado da palavra "lanche".

